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Минин Юрий Михайлович
Минин Юрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1984
Пол
Мужской
Отец
Минин Михаил
1959 г.р.
Мать
Минина (Шульгина) Антонина Петровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец:
Минин Михаил
Мать:
Минина Антонина Петровна
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