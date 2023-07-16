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Минина Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1983

Отец: Минин Михаил

Мать: Минина Антонина Петровна