Минин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1990

Отец: Минин Михаил

Мать: Минина Антонина Петровна