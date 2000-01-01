Гаврила Михайлович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Прасковья Степановна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Гаврииловна
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Настасья Гаврииловна
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно