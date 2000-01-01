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Гаврила Михайлович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Прасковья Степановна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисья Гаврииловна

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Настасья Гаврииловна

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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