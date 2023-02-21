Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Гаврииловна
Отец ребёнка: Гаврила Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Настасья Гаврииловна
Отец ребёнка: Гаврила Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Михайлович
Смерть
Неизвестно