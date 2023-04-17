Танделова Фатима Шотаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1967
Отец: Танделов Шота Артемович
Мать: Наниева Зара Хибаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велиханов Артур
Отец ребёнка: Велиханов Сиражудин Имадиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Велиханова Татьяна
Отец ребёнка: Велиханов Сиражудин Имадиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велиханов Сиражудин Имадиевич