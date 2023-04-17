Танделова Фатима Шотаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танделова Фатима Шотаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1967

Отец: Танделов Шота Артемович

Мать: Наниева Зара Хибаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велиханов Артур

Отец ребёнка: Велиханов Сиражудин Имадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велиханова Татьяна

Отец ребёнка: Велиханов Сиражудин Имадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велиханов Сиражудин Имадиевич

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