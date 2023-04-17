Велиханов Сиражудин Имадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велиханов Сиражудин Имадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1966

Отец: Имади

Мать: Тамум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велиханов Арсен

Мать ребёнка: Анаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велиханов Артур

Мать ребёнка: Танделова Фатима Шотаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велиханова Татьяна

Мать ребёнка: Танделова Фатима Шотаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танделова Фатима Шотаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велиханова Индира

Мать ребёнка: Анаят

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