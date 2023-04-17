Танделов Шота Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939
Отец: Танделов Артем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1967
Дочь: Танделова Фатима Шотаевна
Мать ребёнка: Наниева Зара Хибаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танделов Джамболат
Мать ребёнка: Наниева Зара Хибаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наниева Зара Хибаевна