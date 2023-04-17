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Танделов Шота Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: Танделов Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1967

Дочь: Танделова Фатима Шотаевна

Мать ребёнка: Наниева Зара Хибаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танделов Джамболат

Мать ребёнка: Наниева Зара Хибаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наниева Зара Хибаевна