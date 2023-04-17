Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Танделов Джамболат
Танделов Джамболат
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Танделов Шота Артемович
1939 г.р.
Мать
Наниева Зара Хибаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Танделов Шота Артемович
Мать:
Наниева Зара Хибаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь