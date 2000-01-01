Переседов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Переседов Степан
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Переседов Фёдор
Мать ребёнка: Переседова Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Переседов Семён
Мать ребёнка: Переседова Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Переседова Матрёна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно