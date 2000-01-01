Переседов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Переседов Степан

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Переседов Фёдор

Мать ребёнка: Переседова Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Переседов Семён

Мать ребёнка: Переседова Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
02.11.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Переседова Матрёна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Матрёна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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