Переседова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Переседов Дмитрий

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
1878

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Константин

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпаева Надежда

Отец ребёнка: Переседов Степан

Смерть
Неизвестно
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