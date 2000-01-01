Переседова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Переседов Дмитрий
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
1878
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Константин
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпаева Надежда
Отец ребёнка: Переседов Степан
Смерть
Неизвестно