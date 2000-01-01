Переседова (Павлова?) Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Переседов Фёдор
Отец ребёнка: Переседов Василий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Переседов Семён
Отец ребёнка: Переседов Василий
Рождение ребёнка
02.11.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Переседов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Василий
Смерть
Неизвестно