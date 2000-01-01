Переседова (Павлова?) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Павлова?) Матрёна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Переседов Фёдор

Отец ребёнка: Переседов Василий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Переседов Семён

Отец ребёнка: Переседов Василий

Рождение ребёнка
02.11.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Переседов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Василий

Смерть
Неизвестно
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