Переседов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Переседов Пётр
Рождение ребёнка
1877
Сын: Переседов Дмитрий
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Константин
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпаева Надежда
Мать ребёнка: Переседова ?
Смерть
Неизвестно