Переседов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Переседов Пётр

Мать: Переседова Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Переседов Дмитрий

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Константин

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпаева Надежда

Мать ребёнка: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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