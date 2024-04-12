Чудов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1817 и 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818
Бракосочетание
После 1833
Жена: Чудова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чудова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Чудова Дарья Васильевна
Смерть
После 1858