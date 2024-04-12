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Чудов Николай Григорьевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1817 и 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818

Отец: Чудов Григорий Игнатьевич

Мать: Чудова Евфросиния Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1833

Жена: Чудова Дарья Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чудова Дарья Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Чудова Дарья Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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