Чудов Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Чудов Игнат Михайлович
Бракосочетание
Между 1809 и 1814
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Мать ребёнка: Чудова Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Сын: Чудов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Чудова Евфросиния Михайловна
Смерть
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Кушкина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Чудова Евфросиния Михайловна