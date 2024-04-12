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Чудов Григорий Игнатьевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Чудов Игнат Михайлович

Мать: Чудова Наталья Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1809 и 1814

Жена: Чудова Евфросиния Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Чудов Демид Григорьевич

Мать ребёнка: Чудова Евфросиния Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Чудов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Чудова Евфросиния Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1824
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Кушкина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Чудова Евфросиния Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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