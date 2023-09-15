Чудова Евфросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1809 и 1814
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Отец ребёнка: Чудов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Сын: Чудов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чудов Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Кушкина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Чудов Григорий Игнатьевич
Смерть
Между 1834 и 1858