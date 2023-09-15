Чудова Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудова Евфросиния Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1809 и 1814

Муж: Чудов Григорий Игнатьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Чудов Демид Григорьевич

Отец ребёнка: Чудов Григорий Игнатьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Чудов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чудов Григорий Игнатьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Кушкина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Чудов Григорий Игнатьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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