Найбауэр (Гавриленко) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбауэр Сергей Александрович
Отец ребёнка: Найбауэр Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбауэр Юрий Александрович
Отец ребёнка: Найбауэр Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найбауэр Игорь Александрович
Отец ребёнка: Найбауэр Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найбауэр Александр
Рождение ребёнка
21.09.1957
Сын: Найбауэр Владимир Александрович
Отец ребёнка: Найбауэр Александр
12 лет Октября, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно