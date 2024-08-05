Найбауэр (Гавриленко) Анастасия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Найбауэр (Гавриленко) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриленко Федор Андреевич

Мать: Гавриленко (Малошонок) Дарья Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбауэр Сергей Александрович

Отец ребёнка: Найбауэр Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбауэр Юрий Александрович

Отец ребёнка: Найбауэр Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найбауэр Игорь Александрович

Отец ребёнка: Найбауэр Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найбауэр Александр

Рождение ребёнка
21.09.1957

Сын: Найбауэр Владимир Александрович

Отец ребёнка: Найбауэр Александр

12 лет Октября, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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