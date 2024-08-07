Гавриленко (Малошонок) Дарья Никитовна 05.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриленко (Малошонок) Дарья Никитовна

Место рождения

Витебск

Дата рождения

05.03.1906

Дата смерти

04.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1906

Отец: Малашонок Никита

Мать: не указана

Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найбауэр (Гавриленко) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Федор Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1928

Дочь: Лунина (Гавриленко) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич

Вольщина, Зайковская волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
1936

Сын: Гавриленко Иван Федорович

Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна

Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич

Смерть
04.12.1989

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