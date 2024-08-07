Гавриленко (Малошонок) Дарья Никитовна
Место рожденияВитебск
Дата рождения05.03.1906
Дата смерти04.12.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1906
Отец: Малашонок Никита
Мать: не указана
Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найбауэр (Гавриленко) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1928
Дочь: Лунина (Гавриленко) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич
Вольщина, Зайковская волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гавриленко Иван Федорович
Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна
Отец ребёнка: Гавриленко Федор Андреевич
Смерть
04.12.1989