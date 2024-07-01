Боровин Павел Борисович
Место рождения
Дата рождения15.02.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1882 ст.
Отец: Боровин Борис Матвеевич
Восприемники: Иван Матвеевич Боровин, Урядника Ксенофонта Боровина дочь Девица Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровина Мавра Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: Боровина Анна Павловна
Мать ребёнка: Боровина Мавра Федоровна
Место рождения хутор Кинделинский Нижне-Озерной станицы. Восприемники:Василий Федорович Емельянов и казачья девица Агафья Федоровна Маткина
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Дочь: Боровина Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Боровина Мавра Федоровна
Место рождения хутор Кенделинский Нижне-Озерной станицы. восприемники: Иван Фомич Гнетов, казачья жена Анна Николаевна Колесникова
Смерть
Неизвестно