Боровин Павел Борисович 15.02.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Боровин Павел Борисович

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1882 ст.

Отец: Боровин Борис Матвеевич

Мать: Боровина Мавра Кирилловна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Иван Матвеевич Боровин, Урядника Ксенофонта Боровина дочь Девица Марфа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Мавра Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: Боровина Анна Павловна

Мать ребёнка: Боровина Мавра Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место рождения хутор Кинделинский Нижне-Озерной станицы. Восприемники:Василий Федорович Емельянов и казачья девица Агафья Федоровна Маткина
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Дочь: Боровина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Боровина Мавра Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место рождения хутор Кенделинский Нижне-Озерной станицы. восприемники: Иван Фомич Гнетов, казачья жена Анна Николаевна Колесникова
Смерть
Неизвестно

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