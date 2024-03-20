Боровина Мавра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: Боровина Анна Павловна
Отец ребёнка: Боровин Павел Борисович
Место рождения хутор Кинделинский Нижне-Озерной станицы. Восприемники:Василий Федорович Емельянов и казачья девица Агафья Федоровна Маткина
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Дочь: Боровина Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Боровин Павел Борисович
Место рождения хутор Кенделинский Нижне-Озерной станицы. восприемники: Иван Фомич Гнетов, казачья жена Анна Николаевна Колесникова
Смерть
Неизвестно