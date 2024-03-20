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Боровина Мавра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Павел Борисович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: Боровина Анна Павловна

Отец ребёнка: Боровин Павел Борисович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место рождения хутор Кинделинский Нижне-Озерной станицы. Восприемники:Василий Федорович Емельянов и казачья девица Агафья Федоровна Маткина
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Дочь: Боровина Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Боровин Павел Борисович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место рождения хутор Кенделинский Нижне-Озерной станицы. восприемники: Иван Фомич Гнетов, казачья жена Анна Николаевна Колесникова
Смерть
Неизвестно

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