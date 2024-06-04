Рязанцов Андрей Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцов Андрей Наумов

Рязанцов Андрей Наумов

Место рождения

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Рязанцов Наум Петров

Мать: не указана

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рязанцов Александр Андреев

Мать ребёнка: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Рязанцова) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1758

Сын: Рязанцов Евсей Андреев

Мать ребёнка: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.