Рязанцов Андрей Наумов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Рязанцов Наум Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Рязанцов Александр Андреев
Мать ребёнка: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Рязанцова) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова
Рождение ребёнка
До 1758
Мать ребёнка: Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова
Смерть
После 1762