Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рязанцов Александр Андреев

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Наумов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Наумов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1758

Сын: Рязанцов Евсей Андреев

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Наумов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Андрей Наумов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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