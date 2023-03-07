Рязанцова (Фишева) Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Рязанцов Александр Андреев
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Наумов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Наумов
Рождение ребёнка
До 1758
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762