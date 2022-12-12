Fuchs (Goldenshtein) Liba (Lyuba)
Место рождения
Дата рождения27.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1892
Отец: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Мать: Goldenshteyn Sima
Бракосочетание
22.12.1911
Муж: Fuchs Moshko
Рождение ребёнка
08.03.1916
Сын: Fuchs Eduard
Отец ребёнка: Fuchs Moshko
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sabina
Отец ребёнка: Fuchs Moshko
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Fuchs Mohya
Отец ребёнка: Fuchs Moshko
Смерть
Неизвестно