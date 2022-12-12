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Fuchs (Goldenshtein) Liba (Lyuba)

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

27.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1892

Отец: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Мать: Goldenshteyn Sima

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
22.12.1911

Муж: Fuchs Moshko

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
08.03.1916

Сын: Fuchs Eduard

Отец ребёнка: Fuchs Moshko

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sabina

Отец ребёнка: Fuchs Moshko

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Fuchs Mohya

Отец ребёнка: Fuchs Moshko

Смерть
Неизвестно
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