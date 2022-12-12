Fuchs Moshko
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Fuchs Meilakh
Мать: не указана
Бракосочетание
22.12.1911
Жена: Fuchs Liba (Lyuba)
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
08.03.1916
Сын: Fuchs Eduard
Мать ребёнка: Fuchs Liba (Lyuba)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sabina
Мать ребёнка: Fuchs Liba (Lyuba)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Fuchs Mohya
Мать ребёнка: Fuchs Liba (Lyuba)
Смерть
Неизвестно