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Fuchs Moshko

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Fuchs Meilakh

Мать: не указана

Бракосочетание
22.12.1911

Жена: Fuchs Liba (Lyuba)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
08.03.1916

Сын: Fuchs Eduard

Мать ребёнка: Fuchs Liba (Lyuba)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sabina

Мать ребёнка: Fuchs Liba (Lyuba)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Fuchs Mohya

Мать ребёнка: Fuchs Liba (Lyuba)

Смерть
Неизвестно
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