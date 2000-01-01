Карпов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Алексей Николаевич
Мать: Карпова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Сын Иванович
Мать ребёнка: Карпова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Сын Иванович
Мать ребёнка: Карпова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Светлана
Смерть
Неизвестно