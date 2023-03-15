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Дукальский Станислав Августинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.07.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1827

Отец: Дукальский Августин Фаддеевич

Мать: Дукальская (Шарин) Елисавета

Крещение
28.07.1827
Бракосочетание
24.08.1852

Жена: Дукальская (Мациевская) Анна

Бракосочетание
09.07.1874

Жена: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна

Витебск, Витебская область
Витебск. Костел св.Антона
Рождение ребёнка
14.12.1880

Сын: Дукальский Донат Иванович

Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна

Рождение ребёнка
28.10.1882

Дочь: (Дукальская) Бранислава Станиславовна

Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна

Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1884

Сын: Дукальский Генрих Станиславович

Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна

Гороватки, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Дукальский Антонин Иванович

Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна

Бровщина, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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