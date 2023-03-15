Дукальский Станислав Августинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.07.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1827
Крещение
28.07.1827
Бракосочетание
24.08.1852
Бракосочетание
09.07.1874
Витебск, Витебская область
Витебск. Костел св.Антона
Рождение ребёнка
14.12.1880
Сын: Дукальский Донат Иванович
Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна
Рождение ребёнка
28.10.1882
Дочь: (Дукальская) Бранислава Станиславовна
Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1884
Сын: Дукальский Генрих Станиславович
Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна
Гороватки, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
10.05.1886
Сын: Дукальский Антонин Иванович
Мать ребёнка: Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна
Бровщина, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно