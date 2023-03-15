Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Буткевич Виктор

Мать: Буткевич (Барановская) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янкевич Константин Петрович

Бракосочетание
09.07.1874

Муж: Дукальский Станислав Августинович

Витебск, Витебская область
Витебск. Костел св.Антона
Рождение ребёнка
14.12.1880

Сын: Дукальский Донат Иванович

Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович

Рождение ребёнка
28.10.1882

Дочь: (Дукальская) Бранислава Станиславовна

Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович

Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1884

Сын: Дукальский Генрих Станиславович

Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович

Гороватки, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Дукальский Антонин Иванович

Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович

Бровщина, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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