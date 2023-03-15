Дукальская (Буткевич) Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Буткевич Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.07.1874
Витебск, Витебская область
Витебск. Костел св.Антона
Рождение ребёнка
14.12.1880
Сын: Дукальский Донат Иванович
Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович
Рождение ребёнка
28.10.1882
Дочь: (Дукальская) Бранислава Станиславовна
Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1884
Сын: Дукальский Генрих Станиславович
Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович
Гороватки, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
10.05.1886
Сын: Дукальский Антонин Иванович
Отец ребёнка: Дукальский Станислав Августинович
Бровщина, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно