Дукальская (Шарин) Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Свирска Фелициана
Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ельжабета
Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич
Рождение ребёнка
06.06.1818
Сын: Дукальский Фома Августинович
Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич
Рождение ребёнка
03.07.1825
Сын: Дукальский Антон Августинович
Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич
Рождение ребёнка
Около 20.07.1827
Сын: Дукальский Станислав Августинович
Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич
Смерть
До 1841