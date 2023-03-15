Дукальская (Шарин) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Шарин) Елисавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Свирска Фелициана

Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ельжабета

Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич

Рождение ребёнка
06.06.1818

Сын: Дукальский Фома Августинович

Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич

Рождение ребёнка
03.07.1825

Сын: Дукальский Антон Августинович

Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич

Рождение ребёнка
Около 20.07.1827

Сын: Дукальский Станислав Августинович

Отец ребёнка: Дукальский Августин Фаддеевич

Смерть
До 1841
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