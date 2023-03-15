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Дукальский Августин Фаддеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1780

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1780

Отец: Дукальский Фаддей Петрович

Мать: Дукальская Тереза

Крещение
23.04.1780
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Свирска Фелициана

Мать ребёнка: Дукальская Елисавета

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ельжабета

Мать ребёнка: Дукальская Елисавета

Рождение ребёнка
06.06.1818

Сын: Дукальский Фома Августинович

Мать ребёнка: Дукальская Елисавета

Рождение ребёнка
03.07.1825

Сын: Дукальский Антон Августинович

Мать ребёнка: Дукальская Елисавета

Рождение ребёнка
Около 20.07.1827

Сын: Дукальский Станислав Августинович

Мать ребёнка: Дукальская Елисавета

Бракосочетание
02.02.1847

Жена: Дукальская Агата

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Росицкая Петронеля

Мать ребёнка: Дукальская Агата

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дукальская Анна

Смерть
До 1864
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