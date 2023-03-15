Дукальский Августин Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1780
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1780
Отец: Дукальский Фаддей Петрович
Мать: Дукальская Тереза
Крещение
23.04.1780
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Свирска Фелициана
Мать ребёнка: Дукальская Елисавета
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ельжабета
Мать ребёнка: Дукальская Елисавета
Рождение ребёнка
06.06.1818
Сын: Дукальский Фома Августинович
Мать ребёнка: Дукальская Елисавета
Рождение ребёнка
03.07.1825
Сын: Дукальский Антон Августинович
Мать ребёнка: Дукальская Елисавета
Рождение ребёнка
Около 20.07.1827
Сын: Дукальский Станислав Августинович
Мать ребёнка: Дукальская Елисавета
Бракосочетание
02.02.1847
Жена: Дукальская Агата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Росицкая Петронеля
Мать ребёнка: Дукальская Агата
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дукальская Анна
Смерть
До 1864