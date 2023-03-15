Росицкая (Дукальская) Петронеля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дукальский Августин Фаддеевич
Мать: Дукальская Агата
Бракосочетание
02.02.1839
Муж: Росицкий Фелициан
Рождение ребёнка
22.04.1839
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Росицкий Фелициан
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Июлия
Отец ребёнка: Росицкий Фелициан
Смерть
Неизвестно