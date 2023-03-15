Росицкая (Дукальская) Петронеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росицкая (Дукальская) Петронеля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дукальский Августин Фаддеевич

Мать: Дукальская Агата

Бракосочетание
02.02.1839

Муж: Росицкий Фелициан

Рождение ребёнка
22.04.1839

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Росицкий Фелициан

Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Июлия

Отец ребёнка: Росицкий Фелициан

Смерть
Неизвестно
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