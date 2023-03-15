(Росицкая) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Росицкая) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1839

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1839

Отец: Росицкий Фелициан

Мать: Росицкая Петронеля

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