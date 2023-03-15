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(Росицкая) Марья
(Росицкая) Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.1839
Пол
Женский
Отец
Росицкий Фелициан
Мать
Росицкая (Дукальская) Петронеля
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1839
Отец:
Росицкий Фелициан
Мать:
Росицкая Петронеля
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