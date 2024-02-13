Гавриленко Дионисий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1885
Дата смерти20.01.1912
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1912
Рождение ребёнка
30.10.1912
Сын: Гавриленко Павел Денисович
Мать ребёнка: Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.09.1914
Сын: Гаврленко Михаил Денисович
Мать ребёнка: Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна