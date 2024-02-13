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Гавриленко Дионисий Васильевич

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

07.03.1885

Дата смерти

20.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1885

Отец: Гавриленко Василий Григорьевич

Мать: Гавриленко Анна Васильевна

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
20.01.1912
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1912

Сын: Гавриленко Павел Денисович

Мать ребёнка: Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Гаврленко Михаил Денисович

Мать ребёнка: Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна

Круты, Чернігівська область

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