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Гавриленко Василий Григорьевич

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1885 г.р.

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.11.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриленко Анна Васильевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Гавриленко Дионисий Васильевич

Мать ребёнка: Гавриленко Анна Васильевна

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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