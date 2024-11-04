Гавриленко Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриленко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.03.1885
Сын: Гавриленко Дионисий Васильевич
Отец ребёнка: Гавриленко Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно