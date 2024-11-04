Гавриленко Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1885 г.р.

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриленко Василий Григорьевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Гавриленко Дионисий Васильевич

Отец ребёнка: Гавриленко Василий Григорьевич

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Круты, Чернігівська область

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