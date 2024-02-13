Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

01.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1890

Отец: Дерека Дмитрий Васильевич

Мать: Дерека (Чепела) Анисия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Дионисий Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1912

Сын: Гавриленко Павел Денисович

Отец ребёнка: Гавриленко Дионисий Васильевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Гаврленко Михаил Денисович

Отец ребёнка: Гавриленко Дионисий Васильевич

Круты, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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