Гавриленко (Дерека) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1912
Сын: Гавриленко Павел Денисович
Отец ребёнка: Гавриленко Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1914
Сын: Гаврленко Михаил Денисович
Отец ребёнка: Гавриленко Дионисий Васильевич
Смерть
Неизвестно