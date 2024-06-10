Пинигин Петр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Пинигин Алексей Пиминов
Мать: Пинигина Софья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинигина Акилина Сысоева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Пинигин Иван Петров
Мать ребёнка: Пинигина Акилина Сысоева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Пинигина Акилина Сысоева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Пинигина Акилина Сысоева
Смерть
1836