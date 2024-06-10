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Пинигин Петр Алексеев

Место рождения

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пинигин Алексей Пиминов

Мать: Пинигина Софья Леонтьева

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинигина Акилина Сысоева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пинигин Иван Петров

Мать ребёнка: Пинигина Акилина Сысоева

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пинигин Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Пинигина Акилина Сысоева

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пинигин Сергей Петров

Мать ребёнка: Пинигина Акилина Сысоева

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1836

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