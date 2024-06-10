Пинигина Софья Леонтьева 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинигина Софья Леонтьева

Место рождения

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Отец ребёнка: Пинигин Алексей Пиминов

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Пинигин Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Пинигин Алексей Пиминов

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пинигин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Пинигин Алексей Пиминов

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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