Пинигина Софья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Отец ребёнка: Пинигин Алексей Пиминов
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Пинигин Алексей Пиминов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Пинигин Алексей Пиминов
Смерть
Неизвестно