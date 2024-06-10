Пинигин Иван Петров 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинигин Иван Петров

Место рождения

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Пинигин Петр Алексеев

Мать: Пинигина Акилина Сысоева

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинигина Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пинигина (Пинигина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Пинигина Дарья Павлова

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Пинигина (Пинигина) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Пинигина Дарья Павлова

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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