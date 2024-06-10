Пинигин Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Пинигин Петр Алексеев
Мать: Пинигина Акилина Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинигина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пинигина (Пинигина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Пинигина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Пинигина (Пинигина) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Пинигина Дарья Павлова
Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно