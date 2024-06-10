Пинигина Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пинигин Иван Петров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пинигина (Пинигина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Пинигин Иван Петров
Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Пинигина (Пинигина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Пинигин Иван Петров
Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно