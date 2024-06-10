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Пинигина Дарья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинигин Иван Петров

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пинигина (Пинигина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Пинигин Иван Петров

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Пинигина (Пинигина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Пинигин Иван Петров

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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