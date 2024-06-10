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Пинигина Акилина Сысоева

Место рождения

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинигин Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пинигин Иван Петров

Отец ребёнка: Пинигин Петр Алексеев

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пинигин Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Пинигин Петр Алексеев

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пинигин Сергей Петров

Отец ребёнка: Пинигин Петр Алексеев

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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