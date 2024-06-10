Пинигина Акилина Сысоева
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Пинигин Иван Петров
Отец ребёнка: Пинигин Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пинигин Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пинигин Петр Алексеев
Смерть
Неизвестно