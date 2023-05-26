Бубнова Анна Между 1789 и 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Бубнова Анна

Автор
ИБ
Бубнова И.

женский, родилась Между 1789 и 1790

умерла Неизвестно

Супруги
Бубнов Николай ПрокопьевичМежду 1786 и 1788 г.р.
Дети
Бубнов Иван НиколаевичМежду 1807 и 1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Бубнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бубнов Николай Прокопьевич

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

В ревизской сказке от 26.02.1858 года возраст 51 год

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Николай Прокопьевич

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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