Бубнова Анна
женский, родилась Между 1789 и 1790
умерла Неизвестно
Супруги
Бубнов Николай ПрокопьевичМежду 1786 и 1788 г.р.
Дети
Бубнов Иван НиколаевичМежду 1807 и 1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Отец ребёнка: Бубнов Николай Прокопьевич
Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бубнов Николай Прокопьевич
Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно