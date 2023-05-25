Бубнов Иван Николаевич Между 1807 и 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Бубнов Иван Николаевич

Автор
ИБ
Бубнова И.

мужской, родился Между 1807 и 1808, Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

умер Неизвестно

Отец
Бубнов Николай ПрокопьевичМежду 1786 и 1788 г.р.
Мать
Бубнова АннаМежду 1789 и 1790 г.р.
Супруги
Бубнова Пелагея ИвановнаМежду 1809 и 1810 г.р.
Дети
Бубнов Ардалион ИвановичМежду 1837 и 1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Бубнов Николай Прокопьевич

Мать: Бубнова Анна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

В ревизской сказке от 26.02.1858 года возраст 51 год

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Пелагея Ивановна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Сын: Бубнов Ардалион Иванович

Мать ребёнка: Бубнова Пелагея Ивановна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

В ревизской сказке от 26 февраля 1858 года указан возраст 20 лет, на этот момент еще не женат

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Пелагея Ивановна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Пелагея Ивановна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Пелагея Ивановна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.