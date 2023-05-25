Бубнов Иван Николаевич
мужской, родился Между 1807 и 1808, Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
умер Неизвестно
ОтецБубнов Николай ПрокопьевичМежду 1786 и 1788 г.р.
МатьБубнова АннаМежду 1789 и 1790 г.р.
Супруги
Бубнова Пелагея ИвановнаМежду 1809 и 1810 г.р.
Дети
Бубнов Ардалион ИвановичМежду 1837 и 1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Бубнов Николай Прокопьевич
Мать: Бубнова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
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Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Мать ребёнка: Бубнова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
В ревизской сказке от 26.02.1858 года возраст 51 год