Бикбулатова (Хасанова) Рахимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатова (Хасанова) Рахимя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Хасанов Саид (Саид-Батал?)

Мать: Хасанова Хаспия

Рождение ребёнка
03.03.1938

Дочь: Папина Майсяра Галяевна

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикбулатов Равиль

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович

Смерть
Около 2008
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