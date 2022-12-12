Бикбулатова (Хасанова) Рахимя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Хасанов Саид (Саид-Батал?)
Мать: Хасанова Хаспия
Рождение ребёнка
03.03.1938
Дочь: Папина Майсяра Галяевна
Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикбулатов Равиль
Отец ребёнка: Бикбулатов Галяф Гибалетгинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 2008