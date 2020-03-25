Бикбулатов Галяутдин (Галляметдин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1938
Дочь: Папина Майсяра Галяевна
Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикбулатов Равиль
Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя