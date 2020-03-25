Бикбулатов Галяутдин (Галляметдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатов Галяутдин (Галляметдин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1938

Дочь: Папина Майсяра Галяевна

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикбулатов Равиль

Мать ребёнка: Бикбулатова Рахимя

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