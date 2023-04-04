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Соллогуб Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Соллогуб Иван (Ян)

Мать: Наталья Львовна

Бракосочетание
11.05.1810

Жена: Соллогуб Софья Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Соллогуб Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Соллогуб Лев Александрович

Мать ребёнка: Соллогуб Софья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Соллогуб Софья Ивановна

Смерть
1843
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