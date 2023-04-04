Соллогуб Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Соллогуб Иван (Ян)
Мать: Наталья Львовна
Бракосочетание
11.05.1810
Жена: Соллогуб Софья Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Соллогуб Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Соллогуб Лев Александрович
Мать ребёнка: Соллогуб Софья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Соллогуб Софья Ивановна
Смерть
1843