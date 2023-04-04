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Голицына (Соллогуб) Екатерина Ивановна
Голицына (Соллогуб) Екатерина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Дата смерти
1827
Пол
Женский
Отец
Соллогуб Иван (Ян)
1747 г.р.
Мать
(Нарышкина) Наталья Львовна
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Соллогуб Иван (Ян)
Мать:
Наталья Львовна
Смерть
1827
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