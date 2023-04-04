Голицына (Соллогуб) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Соллогуб) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Соллогуб Иван (Ян)

Мать: Наталья Львовна

Смерть
1827