Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.05.1810
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Соллогуб Лев Александрович
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Смерть
1854