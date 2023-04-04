Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1810

Муж: Соллогуб Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Соллогуб Лев Александрович

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Смерть
1854
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