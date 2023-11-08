Петрухин Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1933
Дата смерти30.08.1988
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1933
Отец: Петрухин Иван
Образование
По 1956
Московский государственный университет
высшее, доктор физико-математических наук
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Юзефовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Москва, проспект Андропова, д. 19, кв. 141
Смерть
30.08.1988
Дубна
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Дубна