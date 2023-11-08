Петрухин Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухин Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1933

Дата смерти

30.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1933

Отец: Петрухин Иван

Мать: Петрухина Наталья Алексеевна

Образование
По 1956
Московский государственный университет
высшее, доктор физико-математических наук
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Юзефовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Москва, проспект Андропова, д. 19, кв. 141
Смерть
30.08.1988
Дубна
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Дубна
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