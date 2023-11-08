Петрухина (Мажова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мажов Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.09.1933
Сын: Петрухин Валентин Иванович
Отец ребёнка: Петрухин Иван
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Петрухин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Петрухин Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Протвино