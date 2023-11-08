Петрухина (Мажова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина (Мажова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мажов Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.09.1933

Сын: Петрухин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Петрухин Иван

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Петрухин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Петрухин Иван

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Протвино
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