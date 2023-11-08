Петрухин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Петрухин Алексей Васильевич

Мать: Петрухина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1933

Сын: Петрухин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Петрухина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Петрухина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Петрухина Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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