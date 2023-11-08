Петрухин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
26.09.1933
Сын: Петрухин Валентин Иванович
Мать ребёнка: Петрухина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Петрухина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Петрухина Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно